Con il rilascio di Android 13 QPR1 Beta ieri, l’APK e il gruppo di ricerca di codici ora hanno molto su cui lavorare. Nell’attuale versione di Android, ci sono indizi di un’animazione da tablet a hub, un tablet Pixel di livello ‘Pro’ e forse un altro nuovo pieghevole, poiché Google non ha ancora rivelato nessuno dei presunti pieghevoli su cui ha lavorato.

Sappiamo tutti che Google sta lavorando su un tablet Pixel perché lo ha presentato al Google I/O alcuni mesi fa. È stata una grande sorpresa all’epoca, ma non ci ha dato molto di cui parlare perché il dispositivo non doveva essere rilasciato fino al 2023. Ma stiamo iniziando a saperne di più.

Google sta lavorando al suo tablet

Le persone hanno scoperto riferimenti a un dispositivo ‘T6Pro’ e ‘tangorpro’ all’interno della versione beta di Android 13 QPR1. I nomi in codice del tablet Pixel ora sono ‘T6’ e ‘tangor’, quindi l’aggiunta della parola ‘pro’ è abbastanza chiara esplicativa. Sfortunatamente, né Za Raczke né 9to5Google sono stati in grado di scoprire altre informazioni su questo tablet Pixel Pro, a parte il fatto che dovrebbe avere una fotocamera diversa dalla versione normale.

Il concetto di un tablet Pixel Pro è intrigante, anche perché il normale tablet Pixel è stato ampiamente considerato un gadget a basso costo, forse da utilizzare come tablet che funziona anche come dispositivo docked simile a Nest Hub. I primi rapporti sulle specifiche scelte per esso suggerivano una fotocamera di fascia bassa, simile a quella che abbiamo visto nei dispositivi risalenti al Pixel 3.

Ma, in termini di aggancio del tablet Pixel per diventare un Nest Hub, un’animazione nella versione beta di Android 13 QPR1 lo mostra in azione e menziona in particolare ‘tangor’ così come l’aggancio e lo sgancio. Anche se non ci aspettiamo questo dispositivo fino al 2023, Google sembra prepararsi ampiamente per il suo arrivo.