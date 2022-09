Netflix: 3 serie TV che distruggono le altre, sono le più belle del momento

Quando la sera magari resta un po’ di tempo prima di andare a letto, si tende a crearsi un po’ di svago. Oggi una delle valvole più interessanti per sfogare la propria stanchezza ma soprattutto per tornare a volte anche un po’ bambini è il noto servizio di streaming che ormai risulta il più famoso al mondo: stiamo parlando di Netflix.

Sono davvero tanti i capolavori che sono inclusi all’interno della raccolta di contenuti di questa piattaforma, la quale non ha eguali. Sono passati degli anni ma a quanto pare il divario è solo che è aumentato, con Netflix che infatti continua a battere la concorrenza a mani basse visti anche i contenuti interessanti che pubblica. Più in particolare ci sono tre serie TV che risultano tra le più viste secondo quella che è la classifica che trovate una volta aperta l’applicazione sul vostro dispositivo.

Netflix: queste tre serie TV risultano le migliori in assoluto, non potete non guardarle

Il primo show che non potete perdervi riguarda sicuramente, almeno per i ragazzini, SKAM Italia. La nota serie riguarda infatti le avventure di alcuni giovani, le quali saranno trattate singolarmente in ognuna delle stagioni.

C’è poi anche un’altra serie TV che risulta tra le più gettonate di sempre e stiamo parlando di Stringer Things. Arrivato alla sua quarta edizione, il famosissimo show americano mette in mostra tutto ciò che serve per non restare dormienti davanti alla TV. L’incontro con il paranormale e molto altro vi renderà certamente la serata più thriller.

Molto acclamato dalla critica anche Sandman, serie TV che tratta le vicende di Morfeo re dei sogni alle prese con il mondo normale per riprendersi quanto gli è stato sottratto.