Il D23 Expo ha permesso a Disney di mostrare i tantissimi contenuti in arrivo su Disney+. In particolare, la saga di Star Wars vedrà tante serie debuttare nel corso dei prossimi mesi con le novità che arriveranno anche il prossimo anno

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla terza stagione di The Mandalorian, sulla piattaforma di streaming di Topolino arriverà Tales of the Jedi. Il debutto della serie è atteso per il 26 ottobre in esclusiva per Disney+.

Come mostrato nel trailer di lancio, la serie sarà composta da sei corti animati antologici. I due principali protagonisti saranno il Conte Dooku e Ahsoka Tano che vivranno avventure del tutto nuove ed inedite.

Con Tales of the Jedi, gli appassionati di Star Wars potranno scoprire nuove storie su alcuni dei personaggi più amati della saga

Infatti, le storie narrate in Tales of the Jedi si svolgeranno in periodi storici differenti, coprendo archi temporali che vanno dagli anni antecedenti Episodio I – La minaccia fantasma fino a Episodio III – La vendetta dei Sith. Durante le varie puntate, verranno fornite ulteriori informazioni che permetteranno di completare gli eventi visti nei film e nelle serie di Star Wars.

Per quanto riguarda il Conte Dooku, potremo vederlo in azione quando era ancora membro dell’Ordine dei Jedi. Nel trailer si può infatti ammirare anche un giovane Qui-Gon Jin come padawan del Conte di Serenno. Passando ad Ahsoka Tano, invece, si potranno seguire vari momenti della sua vita tra cui anche gli intensi allenamenti a cui era sottoposta dal suo maestro Anakin Skywalker.

Il debutto di Tales of the Jedi è previsto per il 26 Ottobre su Disney+. Non resta che attendere ancora alcune settimane per immergerci nuovamente nella Galassia lontana lontana.