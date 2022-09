Trovare qualcosa da guardare in streaming è sempre difficile. I cataloghi delle varie piattaforma offrono una scelta estremamente vasta e spesso si finisce con il vagare nel vuoto. Grazie alle TOP 10 dei film e delle serie TV è possibile trovare facilmente i migliori contenuti da vedere.

I servizi di streaming presi in considerazione da JustWatch sono tutti quelli attivi in Italia. I titoli presenti nelle due classifiche TOP 10 provengono quindi dai cataloghi di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tutti gli altri. Il periodo di riferimento è la settimana tra il 29 agosto e il 4 settembre 2022.

Le classifiche sono realizzate unendo fattori come il numero di visioni e il gradimento dei singoli show per ottenere valutazioni attendibili. In questo modo è possibile stimare quali sono i contenuti più belli è più interessanti per gli abbonati.

Con le classifiche TOP 10 dei contenuti più visti in streaming, JustWatch mostra i film e le serie TV assolutamente da non perdere

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Uncharted Elvis Samaritan The Batman Una famiglia vincente – King Richard Jurassic World – Il Dominio I Came By Secret Team 355

TOP 10 – Serie TV in streaming

Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere House of Dragon Game of Thrones – Il Trono di Spade Sandman She-Hulk: Attorney at Law In nome del cielo SKAM Italia The Office (UK) This Is Us Il diavolo in Ohio

Sembra ormai una costante trovare Top Gun: Maverick al primo posto della classifica relativa alla TOP 10 dei film. La pellicola diretta da Joseph Kosinski continua a calamitare l’attenzione degli spettatori e il motivo è spiegato dal produttore esecutivo del film, Jerry Bruckheimer.

Per quanto riguarda la TOP 10 delle migliori serie TV, il posto d’onore è occupato da Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere. La serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo e si configura come un prequel della trilogia cinematografica dedicata a Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.