L’operatore Tim sta per lanciare una nuova offerta della gamma Young, dedicata a tutti gli utenti che non hanno ancora compiuto 30 anni di età. Questa offerta si chiama Tim WiFi Special Young.

I clienti potranno ottenere un unico pacchetto con Fibra, un tablet o un PC a rate e 6 mesi di Amazon Prime omaggio. In arrivo anche sconti per l’acquisto di smartphone e una polizza imprevisti omaggio con FTTH. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: nuova offerta di rete fissa per gli Under 30

Oltre alle altre novità in arrivo a casa Tim, sono in arrivo anche nuove promozioni per le offerte in Fibra di TIM. Nello specifico, a partire da domani, 11 Settembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, sarà disponibile la nuova offerta di rete fissa denominata TIM WiFi Special Young, che sarà sottoscrivibile solo dai nuovi clienti Under 30.

Oltre al limite di età per l’intestatario della linea, la particolarità di questa nuova offerta sarà quello di poter creare un pacchetto che comprende sia la linea fissa, in qualsiasi tecnologia (ADSL, FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps) e l’acquisto a rate di un tablet o un PC, il tutto ad un prezzo complessivo a partire da 27,90 euro al mese.

TIM WiFi Special Young sarà attivabile da tutti i canali di vendita TIM, in Limited Edition fino al 24 Settembre 2022, salvo proroghe. In dettaglio, la componente di rete fissa avrà un costo di 21,90 euro al mese e comprende la connettività con la massima velocità disponibile, quindi nel caso della Fibra FTTH anche con il profilo da 2,5 Gbps. Le chiamate dovrebbero essere a consumo, salvo eventuali cambiamenti. Non sarà previsto alcun contributo di attivazione. Non ci resta che attendere domani per scoprire maggiori dettagli.