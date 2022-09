L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di cambiare la propria offerta Young, destinata a tutti i clienti under 25. L’operatore ha infatti rilasciato una nuova versione.

Questa versione avrà fino a 100 GB al mese in 5G e anche chiamate verso l’Unione Europea, a meno di 10 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim rinnova la propria offerta Young

Per quanto riguarda innanzitutto l’offerta Tim Young, quella per clienti Under 25, per le nuove attivazioni sarà disponibile una nuova versione con più Giga ogni mese rispetto alla versione attualmente in commercio dal 31 Maggio 2022, che prevede 25 Giga per la versione su credito residuo o 50 Giga per quella con Ricarica Automatica.

Cambierà anche una delle opzioni aggiuntive abbinabili a Tim Young, ossia quella che con le attuali versioni permette di raddoppiare i Giga, mentre con la nuova si potranno aggiungere 50 Giga al mese, sempre a 0,99 euro mensili. Ci saranno anche novità anche per Tim Junior, le offerte per clienti Under 18, attivabili quindi esclusivamente dai nuovi clienti da 8 a 18 anni compiuti, su nuove linee ricaricabili. L’offerta sarà disponibile a partire dal 12 settembre 2022.

Da quel giorno sarà anche disponibile una nuova versione di Tim Junior Pack 12 Mesi, con cui saranno inclusi 20 Giga al mese invece dei 10 Giga previsti di base. Tim Junior Pack 12 mesi è la soluzione con pagamento annuale che prevede soltanto un costo iniziale una tantum di 69 euro per 12 mesi, senza alcun costo di attivazione.