Vodafone apre settembre con offerte pazze: fino a 100GB per battere TIM

Non ci saranno altri gestori a riuscire a contendere lo scettro di miglior provider in assoluto a Vodafone questa volta. Il noto marchio che si occupa di telefonia sia mobile che fissa, sto cercando in ogni modo di recuperare quanto perso durante gli scorsi anni.

I vecchi clienti sono stati contattati da Vodafone infatti proprio per rientrare con una delle tre offerte che potete scoprire qui in basso con tutte le loro qualità.

Vodafone supera chiunque con queste offerte che di certo non hanno alcun rivale

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25