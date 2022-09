I governi europei dovranno scongiurare una catastrofe energetica questo inverno che minaccia di cancellare i miliardi di euro di aiuti offerti ai consumatori e alle imprese.

Lunedì i prezzi del gas sono aumentati di oltre il 35% quando i commercianti hanno reagito alla decisione della Russia di mantenere chiuso il gasdotto principale a tempo indeterminato. L’euro è scivolato ai minimi degli ultimi due decenni e le azioni sono scese. I responsabili politici sono ora alle prese con come frenare drasticamente la domanda e anche impedire che le oscillazioni selvagge del mercato si trasformino in una più ampia perturbazione finanziaria.

Mentre i siti di stoccaggio del gas vengono riempiti più rapidamente del previsto, permangono preoccupazioni su come l’Europa sostituirà i flussi persi dalla Russia quando farà freddo e la domanda aumenterà. È improbabile che la Germania raggiunga l’obiettivo di riempire i siti di stoccaggio del gas naturale al 95% entro l’inizio di novembre, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

I ministri europei dell’energia discuteranno proposte radicali per frenare i prezzi dell’energia, compresi i massimali sui prezzi del gas e una sospensione del commercio di derivati ​​dell’energia.

Nonostante gli aumenti, è prevista una tregua

Le aziende petrolifere hanno annunciato lunedì 5 settembre 2022 una diminuzione del prezzo per il diesel e la benzina a seguito di un grande aumento dei prezzi la scorsa settimana.

Caltex e Cleanfuel attueranno l’adeguamento da martedì 6 settembre, mentre Shell, Jetti Petroleum, PTT, Petro Gazz e Seaoil seguiranno a ruota.

Anche Shell, Seaoil e Caltex ridurranno il prezzo del cherosene. La scorsa settimana, le compagnie petrolifere hanno aumentato il prezzo di acquisto per diesel e benzina. Su alcune pompe infatti si poteva acquistare il carburante per oltre 2,40 euro a litro.

Il Dipartimento dell’Energia ha affermato in precedenza che tra i fattori che influenzano i prezzi del carburante c’era il movimento dei prezzi del petrolio nel mercato mondiale, dato l’aumento della domanda negli Stati Uniti e in Europa in mezzo all’incombente carenza di approvvigionamento causata dall’invasione russa dell’Ucraina.