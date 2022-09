A seguito dell’annuncio del CEO di Xiaomi che Xiaomi 13 Ultra sarà rilasciato nel mercato globale degli smartphone, la credibile e nota Digital Chat Station ha offerto ulteriori dettagli sul prodotto. Secondo la fonte, lo smartphone avrà un sensore primario da 1 pollice, un processore Snapdragon 8 Gen 2 e certificazione e aggiornamenti Leica.

Il sensore principale avrà una risoluzione di 50 MP, mentre i sensori teleobiettivo e ultrawide saranno 48 MP. Un’altra innovazione del leaker è la capacità dello Xiaomi 13 Ultra di ricaricare velocemente. Poiché il produttore cinese tenta di aumentare il numero di dispositivi con capacità di ricarica superiori a 100 W. Lo smartphone può caricare da 120 W a 200 W.

Xiaomi 13 Ultra includerà la ricarica rapida da 200 W

Xiaomi ha ricevuto l’autorizzazione per la tecnologia di ricarica rapida da 210 W, ma le fonti indicano che l’azienda potrebbe invece utilizzare la versione da 200 W per 13 Ultra. Ciò è dovuto al fatto che la tecnologia è maturata. Secondo i test interni, il sistema di ricarica può caricare la batteria di uno smartphone da scarica a piena in circa 8 minuti.

Nonostante Xiaomi non abbia ancora commentato il leak, tutte le indicazioni puntano al debutto della serie Xiaomi 13 a novembre. Secondo recenti rapporti, il nuovo Xiaomi 13 Pro utilizzerà un display Samsung E6 da 6,7 ​​pollici. Con una risoluzione dello schermo di 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. L’edizione standard di Xiaomi 13 sarà caratterizzata da uno schermo flessibile 2.5D da 6,36 pollici con cornici ridotte e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

La fotocamera frontale del telefono sarà accessibile attraverso un unico foro nella parte superiore centrale del display. Il dispositivo ingegneristico di BYD con corpo in ceramica è già stato testato. Lo smartphone potrebbe supportare la ricarica wireless da 50 W ed essere compatibile con il circuito integrato di ricarica rapida prodotto internamente dall’azienda. Lo smartphone sarà dotato della prossima CPU Snapdragon 8 Gen 2, il cui lancio è previsto per novembre.