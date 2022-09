In seguito alla serie di smartphone Nova 9 dell’azienda, Huawei ha recentemente introdotto nel mercato cinese i suoi nuovi telefoni della serie Nova a forma di Huawei Nova 10 e Huawei Nova 10 Pro. Ora, l’azienda sta portando Huawei Nova 10 e Huawei Nova 10 Pro sui mercati internazionali. Gli smartphone saranno presto lanciati in diversi paesi europei.

In termini di specifiche tecniche, Nova 10 è dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici che supporta contenuti Full HD+. La variante Pro, invece, è dotata di un display OLED Full HD+ da 6,78 pollici che ha una risoluzione di 2652 x 1200 pixel. Inoltre, la frequenza di aggiornamento su entrambi i telefoni è di 120 Hz e le proporzioni sono 20:9.

Entrambi questi smartphone hanno un sensore di impronte digitali integrato nel display per una maggiore protezione. I dispositivi sono dotati di 8 Gb di RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione integrato. Sono alimentati dalla CPU Qualcomm Snapdragon 778 4G.

Nel regno della fotografia, c’è un sensore della fotocamera principale con una risoluzione di 50 megapixel, oltre a un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 60 megapixel e può essere utilizzata per video chat e per scattare selfie.

Gli smartphone utilizzano il sistema operativo dell’azienda, noto come HarmonyOS 2.0. La batteria del Nova 10 ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 66 watt, mentre la batteria della variante Pro ha una capacità di 4.500 mAh e supporta 100 watt di carica.

Per quanto riguarda i prezzi, l’azienda non ha ancora divulgato i dettagli sui prezzi e saranno diversi a seconda del paese in cui verranno lanciati i telefoni, ma il modello standard dovrebbe avere un prezzo di circa 390 euro e il modello Pro dovrebbe avere un prezzo di circa 530 euro. Entrambi i modelli dovrebbero essere disponibili nelle prossime settimane.