In queste ore, Riot Games ha voluto mostrare a tutti i giocatori di League of Legends: Wild Rift le novità in arrivo con la patch 3.4. L’aggiornamento è intitolato “Picco di Potere” e porta con se tantissimi cambiamenti per il titolo tra cui spiccano certamente i nuovi Campioni oltre che gli oggetti e gli incantamenti.

I nuovi campioni che i giocatori potranno selezionare per le proprie partite sono:

Gwen: la Sacra ricamatrice, è in viaggio verso la corsia superiore e vuole solo godersi la vita. Anche se corre con le forbici in mano…

Yone: l’imperituro, torna dal regno degli spiriti come campione da mischia in corsia centrale e superiore.

Vex: l’Ombramante, si trascina sbuffando in corsia centrale. Armata del potere dell’ansia e della sua amica Ombra, Vex è una combinazione yordle di noia, tristezza e sarcasmo.

Warwick: la furia scatenata di Zaun, è un temibile campione da mischia in giungla che eccelle nel braccare prede con poca salute su tutta la mappa.

Gli sviluppatori di League of Legends: Wild Rift hanno anche potenziato il sistema di oggetti e poteri magici, introducendo due nuovi elementi iniziali da supporto chiamati Falce spettrale e Scudo reliquia.

Inoltre, i seguenti incantamenti di supporto hanno ricevuto alcune modifiche essenziali:

Sagomalanda: fornisce rubavita globale e, durante i combattimenti contro i campioni, conferisce una carica. Ogni carica aumenta i danni inflitti e una volta raggiunto il massimo delle cariche, i danni bonus diventano danni puri.

Zanna del serpente: un oggetto arrivato direttamente da LoL per PC come risorsa per assassini da attacco fisico anti-scudo. Funziona esattamente come la sua controparte su PC, quindi è più efficace per i campioni da mischia e riduce sia gli scudi attuali che quelli futuri per un breve periodo dopo che il suo utilizzatore colpisce un campione nemico.

Mandato imperiale: simile alla versione su PC, offre danni bonus e marchia i campioni nemici che vengono rallentati o immobilizzati. Gli alleati possono poi consumare questi marchi per infliggere danni aggiuntivi e ottenere velocità di movimento.

Spirito cosmico: le abilità attive e gli attacchi potenziati conferiscono velocità abilità e di movimento dopo aver inflitto danni a un campione nemico. La velocità di movimento decade nel tempo. Anche l’altra passiva di Spirito cosmico, Iperguida, fornisce velocità di movimento.

Scudo reliquia: ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Brocchiero di Targon. Mentre siete vicini a un campione alleato, abilità e attacchi consumano una carica per giustiziare i minion con meno di una certa percentuale di salute massima. Uccidere un minion conferisce a voi e al vostro alleato una percentuale dell’oro per l’uccisione e vi cura. Questi effetti si ricaricano.

Falce spettrale: ottenete attacco fisico o potere magico (adattivi). Mentre siete vicini a un campione alleato, le abilità con danni e gli attacchi contro campioni o strutture conferiscono oro. Questi effetti si ricaricano ogni secondo. Ottenete oro da questo oggetto per trasformarlo in Mezzaluna mietitrice.

Incanto Meteora: illumina un’area e poi evoca una meteora che infligge una percentuale della salute massima di ogni nemico come danni magici.

Incanto Protezione: aumenta la potenza della vostra prossima abilità di guarigione o scudo. Non influenza guarigioni o scudi forniti da oggetti o rune.

Infine, tutti i giocatori di League of Legends: Wild Rift saranno contenti di sapere che è in arrivo la modalità di gioco 1 contro 1. La modalità è attualmente inedita e permetterà di affrontare un singolo avversario in una sfida testa a testa.

Ci sono stati cambiamenti anche nelle partite classificate con l’introduzione del punteggio di maestria. Quando questo parametro è attivo, sarà possibile utilizzare esclusivamente i campioni che si sanno usare meglio per essere certi di avere la squadra più forte possibile.