Come ogni venerdì, accedendo ad Epic Games Store è possibile riscattare una serie di giochi gratuiti. Con un semplice click è possibile aggiungerli al proprio catalogo e rimarranno per sempre collegati all’account per giocarli ogni volta che si vorrà.

Tuttavia, si tratta di una promozione a tempo limitato e quindi è meglio affrettarsi prima che scada. La promo di Epic Games è già di per sè molto interessante, ma diventa un evento da non perdere quando in regalo ci sono titoli tripla A.

Questa settimana è proprio una di quelle da ricordare in quanto la doppietta di giochi è assolutamente di altissimo livello. Gli utenti potranno riscattare e scaricare gratuitamente Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Submerged Hidden Depths.

Epic Games Store regala a tutti gli utenti due giochi imperdibili, correte a riscattarli prima che l’offerta termini

Per riscattare entrambi i giochi basterà collegarsi alla pagina dedicata e procedere come un normale acquisto. Al momento del check-out, la cifra da corrispondere sarà di 0 euro e il gioco sarà aggiungo al proprio profilo.

Ricordiamo che Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition è il capitolo finale della trilogia che ha rilanciato le avventure di Lara Croft. Trattandosi della Definitive Edition, nel gioco sono incluse la storia di base, tutti i DLC, le armi, i completi e le abilità scaricabili.

Submerged Hidden Depths, invece, ci catapulterà in un mondo post-apocalittico dove il mare ha sommerso ogni cosa. Dalle onde spunteranno solo le vette di grattacieli mentre bisognerà esplorare i fondali marini in cerca di risposte.

Per poter riscattare entrambi i giochi bisognerà collegarsi con il proprio account Epic al launcher entro l’8 settembre alle ore 16:59. A partire dalle ore 17.00 dello stesso giorno partirà la promozione per due nuovi giochi gratuiti.