Warner Bros. e Avalanche hanno pubblicato un nuovo cortometraggio in cui discutono delle ultime aggiunte alle case che potrebbero essere selezionate in Hogwarts Legacy, nonché degli incentivi speciali riservati ai membri dell’Harry Potter Club.

Il video ha fornito informazioni sul fatto che le montagne russe Hagrid’s Magical Creatures Motorcycle Adventure, che si trova a Universal Orlando, possono essere trovate nel gioco, insieme ad altre allusioni nascoste che i fan possono trovare e scoprire. I giocatori non solo saranno in grado di individuare una miriade di Easter Egg, ma avranno anche la possibilità di collegare il proprio account Harry Potter Fan Club con il proprio account Warner Bros. Games.

Hogwarts Legacy arriverà a febbraio 2023

In Hogwarts Legacy, se i giocatori lo fanno, potranno importare le proprie case e bacchette nel gioco. Quando i giocatori collegheranno i loro account, riceveranno non solo un’esclusiva ‘House Fan-Atic School Robes’, ma anche una maschera da teschio con becco come ricompensa.

Le modifiche apportate a Hogwarts non andranno perse per i fan del franchise di Harry Potter. Ad esempio, i giocatori della casa di Serpeverde scopriranno un ingresso segreto nascosto dietro un serpente di pietra. I fan della casa di Grifondoro potranno spostare l’immagine della donna grassa per viaggiare attraverso i tunnel d’ingresso e avranno anche l’opportunità di indagare sulla torre più alta.

Nel frattempo, i giocatori devono risolvere un enigma per entrare nella casa dei Corvonero e accedere alla loro sezione ben illuminata. I giocatori di Tassorosso dovranno passare davanti alla cucina prima di entrare nella sala comune. Il 10 febbraio, Hogwarts Legacy sarà disponibile per l’acquisto su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.