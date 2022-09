Konami Digital Entertainment B.V. ha finalmente annuncia la data di debutto di Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL. Il nuovo card game pensato per quattro giocatori, sarà disponibile su App Store e Google Play a partire dal 6 settembre. Il titolo sarà completamente free-to-play.

Gli appassionati delle carte collezionabili potranno cimentarsi nella sfida offerta da Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL. Gli sviluppatori hanno voluto trasportare l‘anima del gioco di carte e fonderlo con le moderne tecnologie.

Questa unione permette di dar vita a battaglie estremamente dinamiche per quattro giocatori. Il gameplay è assolutamente scalabile e potranno sfidarsi sia i veterani del gioco che i nuovi duellanti. Inoltre, le animazioni 3D renderanno ancora più immersiva l’esperienza.

Attention Duelists: It's almost time to #YuGiOhCROSSDUEL!

Get ready to Duel in a whole new way on September 6. Will you become the new King of Games?

Pre-Register here: https://t.co/bkpjHU58kg pic.twitter.com/PLXdKI57It

— YGOCrossDuel (@YGOCrossDuel) August 31, 2022