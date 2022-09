Sono passati 20 anni dal debutto di Mafia: The City of Lost Heaven. Il titolo è diventato immediatamente un cult grazie al gameplay innovativo e soprattutto ad una storia in grado di appassionare i giocatori.

Durante questi due decenni molte cose sono cambiate, ma non la voglia dei videogiocatori di immergersi in nuove realtà. Ecco quindi che da essere un titolo rivoluzionario sviluppato da un piccolo team, è nata una vera e propria saga.

Oltre al gioco curato da Illusion Softworks, nel corso degli anni successivi sono arrivati Mafia II e III. Non dobbiamo dimenticare il recente debutto della Definitive Edition, operazione che ha portato ad un remake competo della trilogia con nuova grafica e gameplay.

In honor of #Mafia20 let's go back to where it all started 🏙

Get the original Mafia (digital) for FREE on @Steam from Sept. 1 – 5 pic.twitter.com/ZdxSFZrLwh

— 2K (@2K) August 29, 2022