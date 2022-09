L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato, per tutti i nuovi e già clienti, l’offerta denominata Evo 200 a meno di 8 euro al mese.

L’offerta Evo 200 rimane disponibile fino al 30 Settembre 2022, sia online con spedizione a casa o ritiro in punto vendita, che direttamente presso i punti vendita Coop aderenti. Scopriamo insieme cosa propone.

CoopVoce lancia l’offerta Evo 200 a meno di 8 euro al mese

Con l’offerta di rete mobile CoopVoce Evo 200, ogni mese sono previsti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati in 4G al costo di 7,90 euro al mese. Nel caso in cui doveste terminare tutti gli SMS inclusi durante il mese, il cliente può continuare a inviare messaggi alle condizioni del piano tariffario base.

Se invece a terminare saranno i Giga, la navigazione internet viene inibita senza alcun costo aggiuntivo. In ogni caso, vi ricordiamo che terminati i Giga o gli SMS entro la data di scadenza della soglia mensile, il cliente può comunque rinnovare l’offerta in anticipo tramite l’applicazione ufficiale CoopVoce.

Vi ricordiamo che CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO, permette di utilizzare la rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.