Samsung sta rilasciando un nuovo aggiornamento software per la serie Galaxy S22. L’azienda aspira a fornire la migliore esperienza hardware e software possibile con questi prodotti. Dopotutto, sono gli unici device dell’azienda nella categoria ‘smartphone tradizionali’. L’aggiornamento di oggi aggiunge una serie di miglioramenti della fotocamera a questi smartphone. Samsung ha migliorato lo strumento QR Scanner per una facile navigazione e ha aggiunto un teleobiettivo in modalità hyperlapse posteriore.

La serie Samsung Galaxy S22 sta ottenendo miglioramenti grazie a un nuovo aggiornamento di Android 12, secondo l’azienda coreana. Il teleobiettivo ora supporta la modalità hyperlapse grazie a questo aggiornamento. Per chi non lo sapesse, la modalità hyperlapse abilita fotocamere wide e ultrawide. Con l’inclusione della capacità del teleobiettivo, la modalità guadagnerà un’ulteriore opzione di zoom 3x. Inoltre, Samsung promette una nuova funzionalità chiamata ‘Astro Hyperlapse’. A quanto pare gli utenti saranno presto in grado di realizzare scatti super artistici del cielo notturno.

Galaxy S22, scaricate subito l’ultimo aggiornamento

Grazie a questo aggiornamento, anche la scansione del codice QR della serie Galaxy S22 riceve vari miglioramenti. Per alcune persone, questo potrebbe non essere l’aspetto più importante di questo aggiornamento. Tuttavia, con la crescente popolarità dei codici QR, è fantastico vedere la funzionalità migliorata. I miglioramenti, a quanto pare, consentono di scansionare aree più grandi. Inoltre, la funzione ora include un’opzione tocca per scansionare se l’app non è in grado di trovare il codice da sola.

L’aggiornamento risolve anche un problema nello scanner di codici QR nell’app Fotocamera. Se l’app della fotocamera rileva un documento, impedisce agli utenti di eseguire la scansione di un codice QR. Ultimo ma non meno importante, l’aggiornamento migliora le prestazioni HDR e la riproduzione dei colori dei cellulari Galaxy S22. Ottimizza inoltre l’utilizzo della memoria e le prestazioni dell’IA nelle modalità Foto, Video e Notte.

L’aggiornamento è attualmente in fase di implementazione per gli utenti in Corea del Sud. Come di consueto, Samsung lancerà gradualmente l’aggiornamento in altre regioni.