Oppo ha rivelato la ColorOS 13 per i vari mercati del mondo un paio di settimane fa. L’ultima versione del software mobile dell’azienda è stata introdotta in Cina proprio l’altro giorno. Come era prevedibile, l’azienda ha anche divulgato l’elenco dei componenti hardware a cui verrà fornita una nuova versione del software. Questo elenco, diverso dall’elenco globale idoneo, include gli smartphone OnePlus.

Questo perché i telefoni OnePlus in Cina eseguono una versione non modificata di ColorOS. D’altra parte, avviano OxygenOS, che è una variante di ColorOS utilizzata nei mercati internazionali. Al momento, la società ha svelato i device che riceveranno presto l’ultimo aggiornamento del software in questione.

OnePlus ColorOS 13 sta arrivando per questi smartphone

Possiamo dare un’occhiata all’elenco completo degli smartphone OnePlus che potranno ricevere l’aggiornamento ColorOS 13, che si basa su Android 13.

– Agosto 2022

OnePlus 10 Pro

– Settembre 2022

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus Ace

– Ottobre 2022

OnePlus Ace Pro

OnePlus 9RT

OnePlus 9R

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T

L’inizio del programma open beta è indicato dalla timeline. Il rilascio stabile può avvenire uno o due mesi dopo il mese elencato. È importante tenere conto del fatto che OnePlus ha avviato il programma closed beta per quasi tutti i dispositivi dell’elenco, ad eccezione di OnePlus Ace Pro. Per questo motivo, è necessario anticipare che l’azienda fornisca l’aggiornamento in modo tempestivo.

Se tutto andrà secondo i piani, questa sarà la prima volta che OnePlus sarà in grado di inviare l’ultimo aggiornamento Android a più dispositivi contemporaneamente. Sembra che la combinazione con Oppo stia facendo miracoli per il brand.