Tesla punta a rendere disponibile la tecnologia di guida autonoma entro la fine del 2022, ha annunciato lunedì il CEO Elon Musk.

Musk ha fatto alcuni commenti a riguardo durante una conferenza sull’energia in Norvegia, dicendo che i veicoli non avranno bisogno di conducenti umani. La società spera di avere l’approvazione per commercializzare i veicoli negli Stati Uniti e in Europa, ma la tempistica dipende dalle autorità di regolamentazione.

L’attuale pacchetto Full Self-Driving di Tesla, o FSD, costa 15.000 euro, costo che bisogna aggiungere al preventivo durante l’acquisto del veicolo. Il pacchetto permette all’auto di fermarsi autonomamente ai segnali di stop, parcheggiare, reagire al traffico e sterzare sia sulle autostrade che sulle strade cittadine, secondo l’azienda.

La versione aggiornata consentirebbe ai veicoli di guidare da soli, senza la necessità dell’intervento umano. Musk ha precedentemente affermato che i veicoli autonomi saranno più sicuri delle auto con conducenti umani.

L’obiettivo di Musk

“L’obiettivo è quello di espandere la guida autonoma almeno negli Stati Uniti e potenzialmente in Europa, a seconda dell’approvazione normativa“, ha detto Musk al pubblico.

Musk ha affermato che il mondo deve continuare a estrarre petrolio e gas per sostenere la civiltà, sviluppando anche fonti di energia sostenibili. “Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas a breve termine, perché altrimenti la civiltà crollerà“, ha detto Musk ai giornalisti a margine della conferenza.

Alla domanda se la Norvegia dovrebbe continuare a perforare petrolio e gas, Musk ha detto: “Penso che alcune ulteriori esplorazioni siano giustificate in questo momento“.

“Una delle sfide più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare è la transizione verso l’energia sostenibile e verso un’economia sostenibile“, ha affermato. “Ci vorranno alcuni decenni perchè questo avvenga.”