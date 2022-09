La nuova line-up Bespoke di Samsung presentata all’IFA 2022 è un concentrato di funzioni e prestazioni di alto livello pensate per la cucina e per fare il bucato. I prodotti Bespoke lanciati dall’azienda con questa nuova linea includono la lavatrice e l’asciugatrice Bespoke con AI, il forno Bespoke con AI e Bespoke Infinite Line.

Bucato più sostenibile con lavatrice e asciugatrice Bespoke AI

I due elettrodomestici dispongono di tecnologie eco-compatibili che riducono la quantità di plastica rilasciata negli indumenti. La lavatrice si contraddistingue per un ciclo di lavaggio che riduce tutti i residui di plastica del 54%. L’inquinamento del pianeta dovuto alla quantità di plastica non smaltita è una delle questioni più urgenti e l’azienda è fiera di poter fare la sua parte.

La lavatrice della linea Bespoke AI presenta anche svariate funzioni attente all’ambiente senza rinunciare alle prestazioni. Dotata, ad esempio, di tecnologia Ecobubble che evita sprechi di detergenti durante i lavaggi quotidiani. Garantiti anche standard di pulizia e igiene dei capi di qualità, anche in acqua fredda. Dispone inoltre di sensori AI Wash per calcolare kg di bucato, acqua necessaria e detersivo da utilizzare, riducendo sprechi e consumi. La tecnologia SpaceMax, invece, permette di inserire più bucato all’interno del cestello senza dover ingombrare più spazio.

Un’esperienza smart in cucina con il forno Bespoke AI

Il forno Bespoke AI, che dovrebbe arrivare in Europa ad ottobre, include funzioni intelligenti e intuitive per preparare pietanze buone non solo per il sapore ma anche per la salute generale del proprio corpo. Il nuovo forno presenta Natural Steam che permette di ottenere pietanze morbide dentro e croccanti all’esterno. La funzione Dual Cook Steam, invece, combina diversi livelli di cottura all’interno del forno, insieme alla tecnologia Easy Steam che permette di cucinare pietanze diverse con cotture diverse nello stesso momento.

Molto interessante anche la funzione AI Pro Cooking che avvalendosi della tecnologia che riconosce e analizza il cibo imposta la cottura e monitora gli alimenti per ottenere un risultato impeccabile. L’elettrodomestico pensato da Samsung prevede un sistema touch anche in fase di apertura e un design adattabile a qualsiasi ambiente. Si potrà anche collegare il dispositivo al servizio SmartThings Cooking per ottenere ricette personalizzate, piani alimentari e controllo costante dei cibi presenti in frigo. Possibile anche la sincronizzazione con Samsung Health.

La cucina dei sogni con Samsung Bespoke Infinite Line

Trattasi di una linea di più elettrodomestici pensati per la cucina, tutti top di gamma. Questa serie racchiude funzioni, eleganza e prodotti unici e senza tempo. La linea comprende un frigorifero, un freezer e una cantinetta per vini. Anche in questo caso ritroviamo materiali pregiati, linee sofisticate e finiture resistenti ai graffi e ammaccature, facili da pulire e adatte a qualsiasi ambiente.

Bespoke Infinite Line include sistema Black Metal Cooling all’interno del frigorifero per trattenere il freddo ad ogni apertura e sistema Tunnel Lighting per un’illuminazione ottimale di ogni ripiano. Presente anche il sistema Auto Open Door che apre la porta del frigo con un solo tocco, avvisando l’utente dell’apertura avvenuta tramite un suono. La configurazione Flex Pantry, infine, conserva al meglio gli alimenti rilevando la temperatura ideale di conservazione.