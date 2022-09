Samsung in occasione dell’IFA 2022 ha presentato la nuova piattaforma SmartThings per ampliare connettività, personalizzazione e sostenibilità. In fase di apertura della conferenza stampa che ha avuto luogo a Berlino, l’azienda ha mostrato novità su elettrodomestici, TV, dispositivi mobile e indossabili; un intero ecosistema di dispositivi tra loro connessi e interconnessi a favore dell’ambiente e di uno stile di vita più sano.

La nuova frontiera della vita connessa con Samsung SmartThings

Samsung ha portato la piattaforma su tutti i suoi prodotti, per un’esperienza multi-device senza eguali. “Con le innovazioni più recenti, Samsung può garantire esperienze di più ampio respiro, più connesse e più smart,” ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. “Proseguiamo nella nostra mission: proporre soluzioni rivoluzionarie al fine di sostenere lo stile di vita degli utenti, offrendo nuove modalità di intrattenimento, il tutto senza perdere mai di vista la salvaguardia del nostro pianeta.”

Aiutare i consumatori a vivere in modo intelligente e sostenibile

Samsung si è posta l’obiettivo di diventare l’azienda numero uno nell’efficienza energetica, per questo ha combinato la connettività di SmartThings con le nuove tecnologie che rendono gli elettrodomestici più sostenibili. SmartThings Energy è un sistema di monitoraggio dei consumi che fornisce dati in tempo reale per ridurre le spese energetiche. Entro il 2023 tutti i prodotti dell’azienda includeranno il Wi-Fi e il servizio SmartThings Energy.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici uno dei più attesi è la lavatrice Samsung Bespoke AI basta sulla tecnologia Ecobubble con intelligenza artificiale per trasformare il detersivo rapidamente in bolle assorbite istantaneamente dal bucato. I consumi energetici in questo modo si ridurranno di almeno il 70%. Integrata anche la funzione AI Wash Cycle per individuare la quantità necessaria di acqua e detergente ad ogni lavaggio e regolare i tempi dell’intero processo di lavaggio. La garanzia sulle lavatrici, così come quella sui frigoriferi, dura 20 anni per favorire un servizio d’assistenza il più longevo possibile.

Samsung ha pensato anche ad un nuovo telecomando SolarCell che si ricarica con l’energia solare o tramite frequenze radio, ad esempio emesse da un router Wi-Fi. L’azienda punta anche a realizzare case Net Zero in tutta Europa con l’aiuto di varie collaborazioni in svariati campi, ad esempio nel settore delle costruzioni, dell’automazione residenziale e con le stazioni di ricarica come ABB.

Samsung sostiene il benessere dei consumatori in ogni momento

SmartThings Home Life centralizza tutti i servizi esistenti di SmartThings, tra cui SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care e Energy, in unico hub disponibile direttamente dal proprio smartphone. Gli utenti in questo modo possono gestire tutto ovunque e in ogni momento. E con SmartThings, gli utenti sono in grado di calibrare le impostazioni dei loro dispositivi per creare l’ambiente adatto per il riposo e il sonno, o per regolare le condizioni di visibilità all’interno della propria abitazione durante la giornata.

Divertimento ed esperienza di gioco per tutti

I consumatori avranno accesso ad una vasta gamma di soluzioni per divertirsi a 360 gradi, tra cui microLED a parete, la gamma Neo QLED 8K e il proiettore portatile The Freestyle. Incluse anche tutte le novità del 2022 e il televisore The Frame con Display matte che riduce i riflessi offrendo immagini più realistiche. Anche per i gamer ci sono tante novità interessanti. Odyssey Ark, ad esempio, offre un’esperienza immersiva senza paragoni. Mentre Odyssey Neo G8 è perfetto per i gamer professionisti. Invece, per chi desidera utilizzare un unico display sia per lavorare che per giocare la soluzione perfetta sarà lo Smart Monitor.

Anche il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 è tra i nuovi arrivi dell’azienda. Il dispositivo offre uno schermo più ampio senza rinunciare alle dimensioni contenute. Gli smartphone pieghevoli Samsung nel frattempo si diffondono a macchia d’olio, sono sempre meno insoliti e a tal proposito avremmo un nuovo software per i dispositivi più recenti in arrivo nei prossimi mesi.