Il brand Formovie Tech ha avviato le vendite di THEATER, il nuovo proiettore laser smart di fascia premium. Il device è stato lanciato lo scorso luglio ma a partire dal 1 settembre è possibile acquistarlo liberamente.

Il device si configura come un dispositivo estremamente avanzato e dotato di soluzioni uniche. Sfruttando la tecnologia di proiezione al laser triple color ALPD® 4.0 RGB+ (Advanced Laser Phosphor Display) è possibile valorizzare le immagini come mai prima d’ora.

La tecnologia ALPD permette di aumentare la brillantezza di ogni superficie per far risaltare le immagini grazie alla risoluzione 4K UHD. Inoltre, la combinazione dei tre colori primari raggiunge i 1.07 miliardi di colori e rende le immagini ancora più belle da guardare. La luminosità massima è di 2800 lumens mentre, la diagonale raggiunge i 150 pollici a 30 cm dalla parete.

Formovie THEATER è un proiettore laser 4K molto interessante ed estremamente tecnologico con Android TV 11.0 integrato



Il sistema audio integrato è sviluppato in collaborazione con Bowers & Wilkins e questo rende il Formovie THEATER il primo proiettore 4K al mondo con Dolby Vision. I produttori hanno lavorato a fondo per replicare l’esperienza che gli utenti provano al cinema.

Per raggiungere questo scopo, hanno lavorato sua sulla qualità visiva ma anche su quella audio al fine di coinvolgere tutti i sensi. Tuttavia, la versatilità del Formovie THEATER è estremamente maggiore rispetto all’esperienza in sala.

Infatti, è l’unico proiettore laser ad essere certificato Android 11.0 TV. In questo modo si potranno guardare tutti i servizi di streaming come YouTube, Amazon Prime Video, Netflix e Disney+ utilizzando comodamente il telecomando. Non manca la possibilità di collegare sorgenti esterne come console e lettori Blu-Ray e sfruttare il proiettore anche per giocare o guardare film su supporti fisici.

Per acquistare il Formovie THEATER è possibile recarsi su sito ufficiale e il prezzo consigliato di vendita è di 3.499 euro.