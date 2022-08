Aprendo Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o qualsiasi altra piattaforma di streaming, l’indecisione su cosa guardare è sempre elevata. Spesso ci si trova davanti a tantissimi contenuti senza saper scegliere quale film o serie TV iniziare.

Per fortuna, grazie al team di JustWatch è possibile andare sul sicuro e affidarsi alle TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili in streaming. Entrambe le classifiche tengono conto dei migliori contenuti da guardare tenendo conto delle preferenze degli utenti.

Infatti, le TOP 10 sono elaborate sulla base delle attività di visione e del gradimento degli utenti che le hanno guardate nel periodo compreso tra il 22 e il 28 agosto. In questo modo è possibile scoprire quali sono i trend del momento e non rimanere indietro sui film e sulle serie TV da non perdere assolutamente.

JustWatch ha realizzato le nuove classifiche TOP 10 settimanali che rivelano i migliori film e serie TV da guardare in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick Uncharted Samaritan The Batman Gli idoli delle donne Elvis Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Minions Top Gun Jurassic World – Il Dominio

TOP 10 – Serie TV in streaming

House of Dragon She-Hulk: Attorney at Law Game of Thrones – Il Trono di Spade Sandman Only Murders in the Building Better Call Saul Echoes This Is Us The Handmaid’s Tales Kleo

In cima alla TOP 10 dei film più interessanti troviamo Top Gun: Maverick. Il sequel del film cult anni ’80 Top Gun ha calamitato l’attenzione di tutti nelle sale e ora è disponibile anche in streaming. La pellicola diretta da Joseph Kosinski e con protagonista Tom Cruise ha superato ogni aspettativa al botteghino e il motivo è stato spiegato da Jerry Bruckheimer.

Andando a sbirciare la TOP 10 delle migliori serie TV, in prima posizione c’è House of Dragon. La serie si configura come un prequel de Il Trono di Spade e le vicende narrate prendono in parte spunto dall’opera Fuoco e sangue di George R. R. Martin.