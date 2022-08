Elon Musk ha annunciato che la tecnologia di guida autonoma di Tesla potrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno, secondo un rapporto di Reuters. Questo annuncio è stato molto atteso da quando Musk ha annunciato per la prima volta il progetto nel 2016.

In una conferenza sull’energia in Norvegia, Musk ha affermato che spera di rilasciare i nuovi veicoli negli Stati Uniti e possibilmente in Europa entro la fine dell’anno. Le tempistiche dipendono dall’approvazione della normativa. Ciò significa che potresti riuscire a mettere le mani su un veicolo a guida autonoma entro Natale.

“Le tecnologie su cui mi sto concentrando stanno portando la nostra mission in orbita, presto potremmo guidare le auto Tesla senza bisogno dell’ausilio umano“, ha detto Musk, secondo il rapporto Reuters.

Da quando Musk ha annunciato per la prima volta l’idea nel 2016, ci sono state diverse nuove date di rilascio ogni anno, e nessuna di questa è stata rispettata. Ha anche promesso di mostrare come la sua auto possa completare un viaggio autonomo da New York a Los Angeles, che è stato posticipato al 2017, poi al 2018, ma ancora deve accadere. Quindi, vale la pena prendere la nuova linea temporale di Musk con le pinze.

I numeri non promettono bene, ma Tesla ci crede

La tecnologia di guida autonoma promessa da Tesla divergerebbe in modo significativo dalle funzionalità esistenti: non sarà necessario alcun driver.

L’attuale pacchetto di guida autonoma in combinazione con la funzione Autopilot consente a Tesla di eseguire molte azioni autonome come sterzata automatica, parcheggio automatico, cambio di corsia automatico, identificazione di segnali di stop e semafori e rallentamento dell’auto quando ci si avvicina a questi segnali stradali. Tuttavia, la direzione umana è ancora necessaria.

La funzione Autopilot di Tesla è stata recentemente criticata a causa di un rapporto del governo che ha mostrato che su 392 incidenti nell’ultimo anno che hanno coinvolto auto dotate di sistemi avanzati di assistenza alla guida, la maggior parte (273 incidenti) ha coinvolto Tesla.

Nonostante questi numeri e l’esitazione di usare un veicolo che si guida da solo, Musk crede ancora che le auto a guida autonoma siano il futuro.