Una prima immagine reale mostra l’aggiornamento introdotto da Apple al suo iPhone 14 Pro. Il melafonino, insieme al modello Pro Max, accoglierà una novità che segna un punto di svolta. Il design, infatti, è rinnovato tramite l’eliminazione del notch che da anni ormai distingue gli smartphone Apple.

iPhone 14 Pro appare in una prima immagine reale!

L’eliminazione del notch dai modelli di punta della nuova generazione di iPhone rappresenta un passo importante in casa Apple. La tacca che, pur essendo poco apprezzata dagli utenti, ha caratterizzato i dispositivi non sarà più presente su iPhone 14 Pro e Pro Max e sarà sostituita da due fori.

Com’è possibile notare dall’immagine condivisa su Twitter da un utente, il display farà spazio a un foro a forma di pillola accanto al quale sarà presente un ulteriore foro circolare. Entrambi saranno sede della fotocamera frontale e dei vari sensori, tra i quali quelli dedicati al Face ID.

I modelli base di iPhone 14 non accoglieranno la novità e continueranno ad essere dotati del tipico notch. Un vero e proprio cambiamento, secondo gli esperti, si avrà soltanto con l’arrivo di iPhone 16, che avrà un display del tutto privo di interruzioni.

iPhone 14: data di lancio e costi!

Tornando ai quattro iPhone in arrivo, ciò che da giorni non lascia indifferenti gli utenti sono le informazioni sui costi. Mentre il modello standard potrebbe non subire alcun rincaro, gli ulteriori dispositivi potrebbero essere soggetti ad un aumento di ben 100,00 dollari ognuno.

La notizia non ha ancora ricevuto conferma da parte del colosso, che fornirà tutte le informazioni utili durante il suo evento di lancio. Il sette settembre alle ore 19:00 sarà quindi possibile conoscere dal vivo i melafonini di ultima generazione.