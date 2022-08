Apple si sta preparando a lanciare la serie iPhone 14 e una data ufficiale è stata fissata per il 7 settembre. Apple presenterà iPhone 14, iPhone 14 Pro, 14 Max e 14 Pro Max durante il suo discorso “Fall out”. Inoltre, anticipiamo un nuovo AirPods Pro e un Apple Watch Series 8 con una robusta edizione Pro. La serie iPhone 14 riceverà senza dubbio attenzione, ed è stata anche oggetto di leak negli ultimi giorni.

Con l’avvicinarsi della data di lancio, prevediamo ulteriori fughe di notizie. Detto questo, una nuova ondata di modelli fittizi sta arrivando dall’Asia. Questi modelli pretendono di rappresentare l’iPhone 14 Pro in una varietà di colori, inclusi iPhone 14 Pro blu e viola.

iPhone 14, la nuova serie in arrivo a settembre

I modelli fittizi di iPhone 14 Pro sono stati originariamente visti su Weibo. Sono disponibili tre colorazioni standard: grafite, oro e argento. Queste tonalità sono disponibili da diversi anni. La nuova gamma Pro è l’unica con le opzioni di colore viola scuro e blu. Sorprendentemente, le bande dell’antenna sulle varianti iPhone 14 Pro Gold e Purple contrastano nettamente con il telaio. Le antenne sono bianche e risaltano in queste tonalità scure.

Da tempo circolano voci di una colorazione Purple per iPhone 14 Pro e Pro Max. Questa particolare possibilità è stata menzionata nei rapporti all’inizio di quest’anno. Secondo le speculazioni, questo colore cambia tono a seconda dell’illuminazione. Potrebbe non essere così avanzato come la tecnologia di cambio colore di Vivo, ma il concetto è lo stesso. Apple, curiosamente, ha già spianato la strada a questo colore. Apple ha introdotto un’edizione viola di iPhone 12 e 12 mini nell’aprile dello scorso anno. Le tonalità viola sono disponibili anche per iMac da 24 pollici, iPad mini di sesta generazione e iPad Air di quinta generazione. Di conseguenza, Apple non ha motivo di non portare questo colore, poiché è essenzialmente standardizzato in tutto il suo portafoglio.