Apple ha ora reso disponibile un nuovo aggiornamento per il suo browser web sperimentale, Safari Technology Preview, che l’azienda ha presentato per la prima volta al pubblico nel marzo 2016. Apple ha sviluppato Safari Technology Preview per condurre attività di ricerca e sviluppo su potenziali nuove funzionalità per il futuro versioni del browser web Safari.

Questa versione di Safari Technology Preview risolve una serie di problemi relativi a Web Inspector, CSS, Accessibilità, Rendering, JavaScript e API Web, comprese correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. La versione più recente di Safari Technology Preview si basa sull’aggiornamento di Safari 16 e contiene il supporto per le funzionalità che saranno incluse in macOS Ventura. Queste funzionalità includono Live Text, Passkey e miglioramenti alle estensioni Web, tra gli altri.

Apple Safari Technology Preview serve a migliorare il browser

A differenza delle build precedenti di Safari Technology Preview, la versione più recente è compatibile con i computer su macOS 13 Ventura; tuttavia, non è più compatibile con macOS Big Sur.

Tutti gli utenti che hanno scaricato il browser Safari sono idonei per l’aggiornamento dell’anteprima della tecnologia Safari, a cui è possibile accedere utilizzando il meccanismo di aggiornamento software che si trova nel menu Preferenze di Sistema. Le note di rilascio per l’aggiornamento sono disponibili nella loro interezza sul sito Web di Safari Technology Preview.

L’intenzione di Apple con Safari Technology Preview è di sollecitare feedback sul processo di sviluppo del browser dell’azienda da sviluppatori di terze parti e utenti finali. Sebbene sia stato creato pensando agli sviluppatori, il download di Safari Technology Preview non richiede un account sviluppatore anche se può coesistere con la versione corrente del browser Web Safari.