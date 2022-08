Da diversi anni ormai il noto produttore cinese Xiaomi si è diviso in diversi sotto brand. Ricordiamo in primis Redmi e poi il neoarrivato brand Poco. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia intenzione di proporre qualcosa di nuovo, un nuovo sotto brand, che vada a colmare un vuoto presente nella fascia media.

Xiaomi si sta preparando per presentare un nuovo sotto brand, ecco i primi dettagli

Nel corso delle ultime ore è emersa in rete una notizia molto interessante. Come già accennato, infatti, sembra che il noto produttore cinese Xiaomi si stia preparando per presentare un nuovo sotto brand che andrà quindi ad affiancare i due già presenti al momento, ovvero Redmi e Poco.

A rivelarlo è stato il leaker The Mobile Indian. Quest’ultimo afferma di aver ricevuto queste informazioni da fonti affidabili. In particolare, gli smartphone appartenenti a questo nuovo brand dovrebbero avere un tocco in più di qualità, andando a sfidare direttamente i competitors di questa fascia, tra cui il nuovo Google Pixel 6a e gli ultimi OnePlus Nord.

Al momento, non abbiamo ancora conferme ufficiali. Immaginiamo comunque che Xiaomi sarebbe effettivamente in grado di portare sul mercato un nuovo brand in grado di portare una ventata d’aria fresca nel settore mobile, soprattutto nella fascia media. Staremo a vedere. Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, questi nuovi smartphone dovrebbero contare sulle performance dei nuovi processori Snapdragon della serie 700. Dal punto di vista del software, invece, sembra che si opterà per una soluzione simile ad Android Stock, quindi senza la personalizzazione della MIUI