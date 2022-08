Qualche tempo fa era stato presentato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone a marchio Poco. Si tratta di Poco M4 5G, il quale è stato da poco ufficializzato anche per il mercato europeo. Scopriamo qui di seguito i prezzi ufficiali.

Xiaomi ufficializza anche anche per il mercato europeo il nuovo Poco M4 5G

Dopo averlo presentato in India, il noto produttore cinese Xiaomi ha deciso di ufficializzare anche in Europa il suo ultimo medio di gamma a marchio Poco. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Poco M4 5G. Quest’ultimo risulta pressoché identico alla sua versione indiana, tranne alcune piccole differenze.

Cambia in primis il sensore fotografico principale. Quest’ultimo è ora da 13 MP (contro i 50 MP della versione indiana) e cambia anche la fotocamera per i selfie che ora è da 5 MP (contro gli 8 MP della versione indiana).

Per quanto riguarda, tra cui design e caratteristiche tecniche, la versione indiana e quella europea sono rimaste invece pressoché identiche. La parte frontale è sempre occupata da un display da 6.58 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con un notch a goccia centrale a forma di V, mentre sul posteriore spicca l’ampio modulo fotografico nero di forma rettangolare che fa da contrasto alla backcover disponibile in diverse colorazioni. Le prestazioni sono poi sempre affidate al soc MediaTek Dimensity 700, la batteria ha una capienza di ben 5000 mAh ed è presente l’ultima release del software di Google, ovvero Android 12.

Il prezzo di vendita di Poco M4 5G è di 199,90 euro con 4/64 GB e di 219,90 euro con 6/128 GB.