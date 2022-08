Meta ha rivelato che sta prototipando internamente una nuova funzionalità di Instagram che sembra notevolmente simile a BeReal, un’app di social networking di primo piano. La funzione “IG Candid”, scoperta dal leaker Alessandro Paluzzi, è simile a BeReal in quanto richiede agli utenti di pubblicare una foto reale in un momento casuale ogni giorno.

Paluzzi ha condiviso uno screenshot insieme alla spiegazione di Instagram su come funzionerebbe la funzione. Ogni giorno a un’ora diversa, ricevi un messaggio per acquisire e condividere una foto in 2 minuti”, secondo lo screenshot.

Instagram sta già testando la sua funzionalità

Questo è fondamentalmente esattamente come dovrebbe funzionare l’esperienza BeReal per i non informati. Il programma, che ha guadagnato popolarità il mese scorso ed è attualmente il software gratuito n. 1 nell’App Store iOS, invia agli utenti un messaggio a un’ora del giorno casuale, dando loro due minuti per scattare sia una foto rivolta all’indietro che un selfie a lo stesso tempo. È un formato progettato per incoraggiare la condivisione di fotografie autentiche dei giorni delle persone, piuttosto che le cose meticolosamente curate per cui Instagram è noto.

In una dichiarazione a The Verge, Meta ha rivelato che sta testando la funzione IG Candid. “Questo è un prototipo interno che non viene testato esternamente”, ha affermato la portavoce di Meta Christine Pai. Ciò implica che non esiste un programma prestabilito per quando la funzionalità sarà resa accessibile al pubblico, se mai lo fa.

Tuttavia, dato il modo in cui Meta e altri giganti dei social media hanno risposto ad altre applicazioni di successo nel corso degli anni, sembra sicuro prevedere che se la popolarità di BeReal persiste, Instagram alla fine risponderà. Dopotutto, quando la funzione Storie di Snapchat è diventata popolare, Instagram ha lanciato la propria funzione Storie e Reels è una risposta naturale alla popolarità di TikTok.

YouTube Shorts è solo un altro tentativo ovvio di trarre vantaggio dalla popolarità dei video in formato corto girati verticalmente e Twitter si è affrettato a lanciare Spaces in risposta al successo di Clubhouse.