WhatsApp si è guadagnato il suo posto tra le migliori app di messaggistica istantanea. Dopotutto, è uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Con oltre un miliardo di persone che fanno affidamento su di essa, Meta ha lavorato per rendere questa piattaforma più robusta. Ad esempio, l’azienda ha appena iniziato a visualizzare le storie degli utenti nell’elenco delle chat principali.

Per non parlare della possibilità di nascondere il proprio stato online. Le comunità di WhatsApp, un centro per numerosi gruppi correlati, sono state presentate ad aprile. L’azienda ha finalmente iniziato a testare questa funzionalità con un piccolo gruppo di clienti Android.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Secondo un rapporto WABetaInfo, WhatsApp sta testando le community con un piccolo gruppo di utenti Android. Questa implementazione lato server è compatibile con le versioni 2.22.19.3 (beta) e 2.22.19.2 (stabile). Coloro che hanno ottenuto questo aggiornamento vedranno che la scheda Fotocamera precedente è stata sostituita da una nuova scheda Comunità WhatsApp. Gli utenti possono creare una nuova community e aggiungervi fino a dieci sottogruppi.

Quando crei una community per la prima volta, WhatsApp crea automaticamente un gruppo Annunci che include tutti i membri del sottogruppo. Ciò consente agli amministratori di trasmettere messaggi comuni a tutti contemporaneamente. Tuttavia, per il momento, WhatsApp non nasconde i numeri di telefono all’interno dei sottogruppi. Quindi, fino a quando WhatsApp non introdurrà la possibilità di nascondere il proprio numero di telefono, gli altri membri potranno accedere alle tue informazioni di contatto.

Le community di WhatsApp sono perfette per i responsabili di scuole o comunità. Ciò consente loro di mantenere tutti i sottogruppi rilevanti all’interno di un unico hub. Se vuoi metterci le mani sopra, aggiorna la tua app alla versione più recente e attendi che la società te la distribuisca.