Esselunga chiude il cerchio con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, una delle migliori soluzioni del periodo, condita con prezzi decisamente ridotti, ed una qualità generale quasi impareggiabile.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, risulta essere attivo solamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che per completare gli ordini sarà necessario recarsi personalmente presso gli stessi. In aggiunta, ricordiamo comunque che i prodotti sono interamente commercializzati con una comodissima garanzia legale di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato entro tale periodo temporale.

Esselunga: quali sono i nuovi sconti da non perdere

Sconti da non credere vi aspettano in tutti i punti vendita Esselunga, le migliori occasioni sono legate ad uno smartphone di fascia più o meno alta, quale è lo Xiaomi 11 Lite, in vendita a non più di 339 euro, per il modello con connettività 5G e 128GB di memoria interna.

Il prodotto in questione è assolutamente interessante, poiché è corredato da una comodissima batteria da 4250mAh, perfetta per godere delle performance per lungo periodo, un display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, passando anche per la fotocamera principale da 64 megapixel, oppure il sistema operativo Android 11. Se interessati, ricordiamo comunque che la memoria è da considerarsi completamente espandibile.

Lo smartphone è commercializzato nella sua variante no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, non da un qualsiasi operatore telefonico, essendo infinitamente più tempestivi.