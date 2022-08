Euronics mette alle strette tutti i rivenditori di elettronica con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, condita con prezzi economici e dal risparmio praticamente assicurato, i quali sono applicati su prodotti dall’elevato profilo.

A differenza di quanto vediamo quotidianamente da Unieuro, MediaWorld e similari, è importante sapere che gli acquisti possono essere completati solamente presso specifici punti vendita, in particolare di proprietà del socio Euronics Bruno, senza avere la possibilità di affidarsi al sito ufficiale.

Euronics: tutte le offerte con i prezzi più bassi

Grazie ad Euronics gli utenti possono davvero pensare di acquistare uno smartphone di fascia alta, tra cui ad esempio i prodotti più in voga del periodo, come Galaxy S22, disponibile a 749 euro, oppure anche Xiaomi 12, acquistabile a 699 euro, per finire con la coppia migliore, Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro.

Nel momento in cui si volesse invece cercare di spendere il minimo indispensabile, la scelta potrebbe ricadere su Xiaomi 11T Pro, disponibile a 429 euro, passando anche per oppo Find X5 Lite a 449 euro, oppure Galaxy A33, Oppo A16, Wiko Y52, Motorola Moto G52 e similari.

Tutti questi prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono esattamente alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand per la sola telefonia mobile. Ogni altra informazione in merito è rimandata direttamente al sito ufficiale, dove si potranno trovare tutti i dettagli della campagna promozionale, con sconti e prezzi bassi.