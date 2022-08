E’ tempo di sconti davvero incredibili su eBay, grazie alla campagna promozionale dei Mi Days, la perfetta soluzione per risparmiare moltissimo sui vari acquisti effettuati, scegliendo alcuni dei migliori prodotti del brand Xiaomi, afferenti alle categorie degli smartphone, degli auricolari e similari.

La soluzione di cui vi parliamo nell’articolo è attiva solo su eBay, scegliendo uno dei prodotti elencati nel lungo elenco, avrete la possibilità di fruire della spedizione gratuita presso il vostro domicilio, con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, e sopratutto la protezione cliente di eBay. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, ma di quanto? scopriamoli assieme.

eBay: ecco gli sconti sui prodotti Xiaomi

Gli sconti sono pari al 20% del prezzo originario di listino, di cui vi parliamo a breve, previa applicazione del codice promozionale XIAOMIFESTAGO22 in fase di completamento dell’ordine. Prestate attenzione, è strettamente necessario inserirlo prima di aver effettuato il pagamento, in caso contrario non potrete godere di alcuna riduzione di prezzo.

I modelli su cui ad ogni modo è possibile applicarlo sono innumerevoli, si parte dallo Xiaomi Pad 5 a 339 euro, passando per Redmi Note 11 a 209 euro, Redmi Note 11S a 249 euro, Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C a 229 euro, Redmi Buds 3 pro a 49 euro, Redmi Note 10 5G a 189 euro, Redmi Note 10S a 229 euro, Mi Smart Standing Fan Pro a 109 euro, oppure anche Mi Band 6 e Redmi Buds 3.

Ci teniamo a ricordare che i prezzi indicati poco sopra sono quelli di listino, non comprensivi della riduzione del 20% prevista mediante l’applicazione del coupon. La promozione è attiva fino al 31 agosto, che state aspettando? collegatevi subito qui per iniziare a risparmiare.