Il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe essere dotato di un sensore per fotocamera ISOCELL HP2 che avrà una dimensione dei pixel di 0,60 μm, secondo un informatore.

È pensato per offrire il binning di pixel esadecimali per immagini da 208 megapixel e registrare video 8K a 60 fps. Si dice che il sensore appartenga alla famiglia da 200 megapixel che monta il sensore ISOCELL HP1 annunciato a settembre dello scorso anno e un sensore migliorato noto come ISOCELL HP3, presentato dall’azienda sudcoreana a giugno.

Ribadendo la sua precedente affermazione, Ice Universe ha suggerito che la società potrebbe cercare di includere un sensore per fotocamera ISOCELL HP2 da 200 megapixel non ancora annunciato nello smartphone di punta. Dice inoltre che questo sensore avrà una dimensione dei pixel di 0,60 μm.

Il sensore era già stato svelato in precedenza

Va notato che la società sudcoreana aveva annunciato a settembre la presenza di un sensore ISOCELL HP1 con dimensione pixel di 0,64μm. A giugno ha anche presentato il sensore di immagine ISOCELL HP3 da 200 mp.

Secondo le informazioni fornite da un altro informatore, il sensore ISOCELL HP2 sarà dotato di pixel RGBW e offrirà il binning di pixel esadecimali (34,6 megapixel) per fornire immagini da 208 megapixel effettivi. Il tipster afferma inoltre che la risoluzione minima richiesta per acquisire video 8K è di 33,5 megapixel e poiché il sensore ISOCELL HP2 ha una risoluzione di 34,6 megapixel, sarà in grado di registrare 8K 60fps o 8K HDR.

Ci sono anche segnalazioni di una domanda di brevetto per Hexa2pixel presentata da Samsung che, secondo quanto riferito, suggerisce che la società sudcoreana stia già lavorando su un sensore per fotocamera da 450 megapixel. La domanda da parte di Samsung è stata avvistata su KIPRIS in Corea del Sud e TMView in Europa.