Dal rilascio del Galaxy S20 Ultra e del Note 20 Ultra nel 2020, i telefoni Samsung Ultra sono stati dotati di fotocamere da 108 MP. Queste fotocamere sono in grado di produrre fotografie a piena risoluzione da 108 MP o fotografie da 12 MP con pixel. Ora, un sito coreano ha aggiunto carburante ai precedenti rapporti secondo cui la fotocamera principale del Galaxy S23 Ultra potrebbe avere una risoluzione di 200 megapixel.

Secondo ET News, Samsung ha verificato con i suoi partner di fotocamere che incorporerà un sensore per fotocamera da 200 megapixel all’interno del Galaxy S23 Ultra. Secondo la fonte, il modello Ultra sarà l’unico prodotto della serie S23 a disporre di una fotocamera con una risoluzione di 200 megapixel.

Galaxy S23 Ultra sarà rilasciato tra qualche mese

Da quando Samsung ha introdotto per la prima volta il sensore HP1 da 200 MP nel settembre 2021, abbiamo sentito voci infondate secondo cui una fotocamera con una risoluzione di 200 MP potrebbe un giorno essere inclusa in un futuro dispositivo di punta prodotto da Samsung. Tuttavia, sembrerebbe che ci sia un grado di validità maggiore in queste affermazioni e speculazioni più recenti.

Oltre all’affermazione fatta da ET News, il noto tipster Ice Universe ha dichiarato un mese fa che il Galaxy S23 Ultra avrebbe ricevuto una fotocamera con una risoluzione di 200 megapixel. Inoltre, il leaker ha dichiarato che Samsung utilizzerà il sensore della fotocamera HP2 non divulgato anziché i sensori HP1 e HP3 precedentemente rilasciati per il suo prossimo smartphone di punta.

Tuttavia, il Motorola X30 Pro è stato appena rilasciato in Cina una settimana fa, quindi il Galaxy S23 Ultra non sarebbe il primo telefono ad avere una fotocamera con una risoluzione di 200 megapixel (MP). La tecnologia di binning dei pixel consente al device Moto di fotografare con risoluzioni di 12,5 MP o 50 MP, oppure può scattare alla risoluzione completa di 200 MP. Abbiamo la sensazione che il telefono Samsung da 200 MP avrà funzionalità paragonabili a queste.