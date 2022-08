Unieuro fa sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, i nuovi prezzi bassi riescono a ridurre di molto la spesa che gli utenti devono effettivamente sostenere per ogni acquisto.

Spendere poco con Unieuro è possibile, in questi giorni è infatti possibile godere di un risparmio ben superiore alle aspettative, data la possibilità di accedere ad ottimi prezzi in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale permette comunque di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio (previa una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro: attenzione ai nuovi sconti, sono assurdi

Da Unieuro è sempre tempo di Fuoritutto, la corrente campagna promozionale riserva non poche sorprese agli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Il volantino parte con il cercare di soddisfare coloro che vogliono acquistare la tecnologia di fascia media, sono infatti disponibili numerosi smartphone a meno di 400 euro.

Tra questi troviamo Galaxy A52 a 229 euro, Galaxy A13 a 169 euro, Xiaomi 11T a 359 euro, Redmi Note 10 Pro a 239 euro, Redmi 9AT a 99 euro, Galaxy A53 a 369 euro, Redmi 10C a 139 euro, Redmi 10 a 159 euro o anche Realme 9 a 269 euro.

Volendo invece puntare verso modelli più costosi, l’occhio potrebbe cadere su Galaxy S22, in vendita a 749 euro, ma anche iPhone 13 Pro a 1099 euro o iPhone 13 a 789 euro. Per godere di una migliore visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale.