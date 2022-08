Mediaworld stringe il cerchio proponendo una campagna promozionale di tutto rispetto, con la quale comunque aiutare gli utenti a risparmiare il più possibile, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il volantino convince sin da subito per l’ottima disponibilità sul territorio nazionale, proprio perché gli acquisti possono tranquillamente essere completati praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale comunque prevede la spedizione presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo per la consegna stessa.

Iscrivetevi subito al nostro canale telegram ufficiale, avrete codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte da non perdere.

MediaWorld: le offerte e tutti i migliori sconti

Con il volantino Mediaworld gli utenti si ritrovano a poter acquistare una selva di prodotti a prezzi decisamente concorrenziali, tra questi ad esempio è possibile trovare innumerevoli modelli a meno di 300 euro, come Redmi Note 10 Pro, Galaxy A53, Redmi Note 11, Realme C30, TCL 306, Redmi Note 11S o Galaxy A13.

I top di gamma coinvolti nel volantino, invece, non sono altro che Xiaomi 11T Pro, proposto a 419 euro, ma anche il bellissimo Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo si aggira sui 1099 euro, per scendere poi verso Apple iPhone 11, proposto a 535 euro, oppure un ottimo Oppo Reno6, disponibile all’acquisto con un esborso finale di 399 euro.

Gli acquisti, come anticipato del resto, potranno essere completati solo ed esclusivamente nei negozi e sul sito ufficiale, entro le tempistiche preposte dalla campagna. Per ogni altro dettaglio in merito, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino i vari prezzi.