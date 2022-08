Si è discusso molto sul livello supportato dalla pubblicità di Netflix: essenzialmente, un’opzione di abbonamento più economica con pubblicità. Questo nuovo piano deve ancora essere svelato ufficialmente (è previsto nel 2023), ma su internet iniziano a circolare voci in merito. Secondo Engadget, il livello supportato dalla pubblicità di Netflix potrebbe non includere la visione offline.

Il livello supportato dalla pubblicità di Netflix dovrebbe essere rilasciato ufficialmente all’inizio del 2023, dandoti la possibilità di pagare meno per Netflix. Tuttavia, come per qualsiasi cosa meno costosa, non tutti i vantaggi degli abbonamenti normali potrebbero essere disponibili a questo livello.

Netflix rilascerà la nuova opzione nel 2023

Lo sviluppatore Steve Moser ha scoperto una dicitura nell’app Netflix per iPhone che indica che il livello supportato dalla pubblicità non consente la visione offline. Finora, Netflix non ha contestato né confermato questo, e l’azienda ha informato TechCrunch che sta attualmente cercando di capire come fornire un’opzione di abbonamento più economica e supportata dalla pubblicità, il che implica che non sono state fatte scelte concrete.

Il mese scorso, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha dichiarato che il livello supportato dalla pubblicità potrebbe non includere tutto il materiale disponibile su Netflix. Questo perché il gigante dello streaming dovrà stringere nuovi accordi con gli studi e il piano di Netflix con pubblicità mancherà alcuni titoli al lancio.

Comprensibilmente, un piano meno costoso non dovrebbe includere tutti i campanelli e i fischietti della sua versione più costosa. È logico aspettarsi che i download (e possibilmente altre funzionalità) siano assenti dal piano supportato dalla pubblicità e, come sottolinea correttamente TechCrunch, la pubblicazione di annunci su materiale offline è piuttosto difficile.