Poche settimane fa il noto produttore Motorola ha presentato ufficialmente durante un evento diversi nuovi smartphone, tra cui Motorola X30 Pro e Motorola S30 Pro. Nel corso delle ultime ore, sono però emerse in rete alcune immagini renders di un ulteriore dispositivo, ovvero il prossimo Motorola Edge 30 Fusion.

Motorola si appresta ad annunciare anche il nuovo Motorola Edge 30 Fusion

Tra i prossimi dispositivi a marchio Motorola ci sarà molto presto anche il nuovo Motorola Edge 30 Fusion. Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune immagini renders che lo ritraggono.

Motorola Edge 30 Fusion, a.k.a. "Tundra" pic.twitter.com/VHy78FwZUU — Evan Blass (@evleaks) August 15, 2022

Ad un primo sguardo, è possibile notare non poche somiglianze con un altro device dell’azienda, ovvero il Motorola Moto S30 Pro. Il look ed il design generale, infatti, sono pressoché gli stessi tra i due smartphone dell’azienda. Il nuovo device al momento è conosciuto con il nome in codice Tundra e, secondo le ultime indiscrezioni, potrà contare sulle performance del processore Snapdragon 888+ di casa Qualcomm.

La parte frontale dello smartphone sarà occupata da un display P-OLED curvo ai lati con una diagonale da 6.55 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate di ben 144Hz. Sul posteriore saranno invece presenti tre sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP con OIS. Notevole sarà anche la batteria con una capienza di 4400 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 68W.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sul nuovo Motorola Edge 30 Fusion, ma immaginiamo comunque che fino al suo debutto ufficiale emergeranno in rete ulteriori dettagli riguardanti ad esempio anche il prezzo di vendita.