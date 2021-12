Motorola ha da poco presentato la sua nuova serie di smartphone di fascia alta. Oltre ai super top Motorola Edge X30 e Motorola Edge X30 Limited Editio, l’azienda ha presentato anche un altro smartphone top di gamma, ovvero il nuovo Motorola Edge S30.

Motorola Edge S30 è ufficiale con a bordo il SoC Snapdragon 888+ di casa Qualcomm

Motorola Edge S30 è uno degli ultimi smartphone di punta presentati in queste ore dall’azienda oltre ai Motorola Edge X30 e Motorola Edge X30 Limited Edition. A differenza degli altri due modelli, questo device monta un altro processore top di gamma sempre a marchio Qualcomm.

Nello specifico, si tratta del processore Snapdragon 888+. Oltre a questo, cambia inevitabilmente anche il display. Qui troviamo infatti un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.8 pollici in risoluzione FullHD+, ma sempre con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. In alto al centro è poi collocato un foro per la fotocamera anteriore da 16 megapixel. Sul retro, invece, lo smartphone può contare su tre fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 108, 13 e 2 megapixel.

L’autonomia è invece affidata ad una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo, infine, è Android 11, a differenza dei due fratelli maggiori che dispongono già al momento del debutto l’ultima versione, ovvero Android 12.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Edge S30 sarà distribuito per il momento in Cina ad un prezzo di circa 277 euro al cambio per il taglio di memoria da 6/128 GB, mentre quello da 12/256 GB avrò un costo di circa 360 euro.