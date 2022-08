Android: sono oltre 30 le app a pagamento offerte gratis solo oggi sul Play Store

Anche questa volta bisognerà fare presto per non restare a mani vuote. Sul Play Store di Google c’è una nuova promozione che riguarda proprio gli utenti Android. Tanti titoli a pagamento sono diventati gratuiti ma solo per un periodo di tempo limitato.

Android supera la concorrenza di iOS e batte tutti gli altri con le sue offerte praticamente gratis sul Play Store

Ogni volta che arriva questa offerta, gli utenti non possono fare altro che essere contenti. Android infatti regala all’interno del suo Play Store tanti titoli a pagamento in maniera gratuita proprio come detto poche righe più in alto. Nel celebre market ci sono solo per oggi dei titoli che tra applicazioni e giochi potrebbero rappresentare una vera opportunità per molte persone. Per procedere al download non servirà altro che cliccare sul link che volete, il quale vi porterà direttamente sul Play Store del robottino.