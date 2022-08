Whatsapp: è arrivato l'aggiornamento che tutti aspettavamo

Se ogni cosa ha il suo tempo, è arrivato il momento di festeggiare il grande evento. Dopo un’attesa lunga mesi, finalmente è arrivata una funzione di Whatsapp che tutti attendevamo. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Whatsapp: una funzione attesissima dagli utenti, scopriamo di quale si tratta

Anche noi stentiamo a crederci, eppure è tutto vero. WhatsApp ora offre la possibilità agli utenti di eliminare un messaggio inviato entro due giorni (era ora). Addio quindi ad ansia da impossibilità di cancellazione del messaggio proibito sull’app, perché ora si potrà fare anche dopo 48 ore.

A dare la notizia è la stessa piattaforma di messaggistica (v. tweet a seguire): finalmente il tempo a disposizione degli utenti per cancellare un messaggio indesiderato è stato prolungato di 12 ore. Dunque non più 2 giorni, ma 2 giorni e mezzo. Accontentiamoci, sempre meglio di niente no? Prima avevamo meno di un’ora (più precisamente 1 ora, 8 minuti e 16 secondi) per cancellare la prova quasi inconfutabile presente tra le chat di Whatsapp.

Ma quindi come accedere alla nuova funzione? È necessario aprire una chat individuale o di gruppo, fare un tap prolungato sul messaggio che si vuole cancellare e cliccare Elimina > Elimina per me/per tutti. Potrà però accedervi solo chi ha la versione più recente dell’app.

Quindi ricapitolando, ogni volta che si avrà intenzione di cancellare un messaggio si dovrà sperare che i contatti (o i contatti in caso di gruppo) siano dotati dell’ultima versione di WhatsApp installata sul proprio smartphone. Per conoscere le altre novità correte su Tecnoandroid e lo scoprirete.