Secondo un annuncio fatto oggi da WhatsApp, il social network intende distribuire nuove funzionalità di sicurezza e privacy ai suoi membri su tutte le piattaforme. Questa è una versione più completa che offre varie modifiche, inclusa la possibilità di scegliere chi può vedere quando sei online, che è una delle funzionalità di privacy più richieste. Con questa versione vengono forniti anche altri miglioramenti.

Inoltre, l’aggiornamento offre agli utenti di WhatsApp una nuovissima opzione che consente loro di uscire dai gruppi in incognito. Quando un utente lascia il gruppo, solo gli amministratori riceveranno una notifica di questa modifica rispetto all’intero gruppo che in precedenza aveva ricevuto tale notifica. Secondo WhatsApp, questa particolare funzionalità sarà resa disponibile a tutti gli utenti ad un certo punto nel corso di questo mese.

WhatsApp si prepara a rilasciare la funzione

La capacità di impedire l’acquisizione di schermate dei messaggi View Once è un’altra funzionalità di sicurezza di vitale importanza che dovrebbe diventare operativa in un secondo momento. View Once, che è una delle funzionalità più popolari di WhatsApp, offre agli utenti un modo nuovo e sicuro per scambiare immagini o altri tipi di informazioni che non desiderano vengano registrate in modo permanente.

L’aggiornamento abilita il blocco degli screenshot per i messaggi View Once; tuttavia, WhatsApp sta attualmente solo testando questa funzionalità, il che significa che non sarà disponibile per tutti per un po’ di tempo. WhatsApp ha rivelato che questo mese tutti gli utenti avranno il potere di selezionare chi può vedere quando sono online, dando loro un maggiore controllo sulle proprie impostazioni sulla privacy.