I prezzi del volantino di casa Euronics sono davvero da far perdere la testa, in questi giorni gli utenti si possono effettivamente misurare con una campagna promozionale di livello elevatissimo, con la quale spendere poco potrebbe essere molto più semplice del previsto.

Il volantino, che trovate raccontato nell’articolo, non è attivo ovunque in Italia, ma solamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, in questo modo è facile capire che sarà strettamente necessario recarsi presso gli stessi per riuscire ad acquistare i prodotti, al prezzo effettivamente indicato.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili nuovi codici sconto Amazon completamente gratis, e vi attendono incredibili offerte.

Euronics: offerte da non credere per tutti

Il quantitativo di prodotti effettivamente in promozione è notevole, al netto di tutto ciò, ricordiamo comunque che i modelli maggiormente attrattivi ed attraenti, paiono essere legati alla fascia media della telefonia mobile, sotto i 400 euro di spesa effettiva. Tra questi non possiamo che annoverare Galaxy A13, Redmi Note 11 Pro, TCL 305i, Realme 8, Redmi Note 11S, Vivo Y33s o anche Redmi Note 11.

Volgendo invece l’attenzione verso la fascia immediatamente superiore, quindi prodotti decisamente più costosi e performanti, la scelta potrebbe ricadere su Galaxy S22, disponibile a 749 euro, passando per Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo è di 469 euro, ma anche Galaxy S21 FE a 420 euro, o similari. Tutti i dispositivi, lo ricordiamo, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche distribuiti nella loro variante completamente sbrandizzata, in modo da riuscire a spendere poco e ricevere sempre aggiornamenti tempestivi.