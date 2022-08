Xiaomi è pronta a svelare quattro nuovi device di fascia alta nei prossimi giorni: lo smartphone pieghevole MIX Fold 2, le cuffie wireless Buds 4 Pro, l’orologio Watch S1 Pro e il tablet da 12,4 pollici Pad 5 Pro.

Xiaomi ha programmato una presentazione in Cina l’11 agosto, dove debutterà un nuovo tablet, lo Xiaomi Pad 5 Pro da 12,4 pollici. L’azienda cinese aveva già rilasciato alcuni mesi fa uno Xiaomi Pad 5, che è stato rilasciato in diversi mercati, oltre a un Pad 5 Pro e un Pad 5 Pro 5G, che non avevano lasciato la Cina. Sfortunatamente, lo stesso dovrebbe valere per questa versione più grande con uno schermo da 12,4 pollici.

Xiaomi MIX Fold 2 è pronto ad entusiasmare gli utenti

Con esso, Xiaomi rivelerà Buds 4 Pro, le sue ultime cuffie wireless di fascia alta. Non sappiamo molto su di loro, ma dovrebbero essere un degno successore del Buds 3T Pro. Queste nuove cuffie sembrano avere un design più compatto e una finitura lucida. E potrebbe essere disponibile in diversi mercati nelle prossime settimane. Riceveremo anche un orologio connesso Watch S1 Pro. Che verrà rilasciato subito dopo l’originale Watch S1.

Insieme al tablet e alle cuffie, Xiaomi rivelerà una nuova iterazione del suo smartphone pieghevole. Dopo il rilascio dello Xiaomi MIX Fold nel 2021, l’azienda cinese è attualmente pronta a rilasciare lo Xiaomi MIX Fold 2, un modello ancora più avanzato.

Secondo Ice Universe, il leaker, sarà lo smartphone pieghevole più sottile fino ad oggi, misurando poco più di 5 mm di spessore quando aperto. Di conseguenza, sarà più sottile del suo principale concorrente, il Galaxy Z Fold 4. Che Samsung rilascerà il giorno prima. Xiaomi ha anche rivelato in un video che il loro smartphone pieghevole punterà tutto sulle sue dimensioni compatte.

Xiaomi MIX Fold 2 potrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Come Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra rilasciati di recente. Entrambi i lati dovrebbero avere pannelli OLED a 120 Hz Lo smartphone dovrebbe essere rilasciato in Cina. Tuttavia, prevediamo che Xiaomi offrirà questa serie ad altri mercati il ​​prossimo anno.