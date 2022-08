WatchOS 9 beta 5 è ora disponibile. Dopo aver posticipato di un giorno il rilascio di watchOS 9 beta 4 rispetto alle altre beta, Apple ha lanciato oggi la sua quinta versione del futuro sistema operativo Apple Watch. È passato anche un mese da quando l’azienda ha pubblicato la prima beta pubblica di watchOS 9.

La build attuale è 20R5343e. WatchOS 9 è l’aggiornamento più significativo del software Apple Watch da anni e i beta tester avranno accesso a nuove funzionalità prima del grande pubblico. Ora che watchOS 9 non supporta più Apple Watch Series 3, il sistema operativo riprogetterà i quadranti esistenti aggiungendone quattro nuovi. Con questi nuovi look, Apple migliora il proprio aspetto su display più grandi. Inoltre, Apple Watch Series 7 riceverà il supporto della tastiera QWERTY per più lingue, oltre alla nuova tecnologia QuickType in watchOS 9.

WatchOS 9 beta 5 è disponibile al download

La versione beta di watchOS 9 include anche un grande aggiornamento dell’app Workout, che include una serie di nuove funzionalità per coloro che amano allenarsi. C’è una nuova visualizzazione allenamento per i corridori in cui possono esaminare una varietà di parametri durante la corsa semplicemente ruotando la corona digitale:

Zone di frequenza cardiaca

Anelli di attività

Potenza

Altezza

Con watchOS 9, Apple sta anche migliorando l’app Sleep, che i beta tester possono ora utilizzare. Ora include più dati sul sonno, oltre a una nuova app per i farmaci che ti consente di tenere traccia di tutti i farmaci e gli integratori che assumi quotidianamente.

Apple sta rilasciando anche iOS 16 beta 5, iPadOS 16 beta 5, macOS 13 Ventura beta 5 e tvOS 16 beta 5 e watchOS 9 beta 5. Secondo Bloomberg, Apple probabilmente ritarderà il rilascio di iPadOS 16 di un mese, il che potrebbe significare che questo software sarà accessibile più vicino al rilascio di macOS Ventura, anch’esso previsto per ottobre. Al contrario, watchOS 9 e iOS 16 dovrebbero essere rilasciati il ​​prossimo mese.