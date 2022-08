L’evento annuale di Samsung è quasi arrivato. La società lancerà il Galaxy Unpacked il 10 agosto alle 9:00, un anno e un giorno dopo l’evento incentrato sui pieghevoli dell’anno scorso.

Secondo alcune voci, sarà presentato il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, una nuova gamma di smartwatch e molto probabilmente dei nuovi auricolari.

Sappiamo che ci sono dei pieghevoli in arrivo perché Samsung ce li ha praticamente mostrati nelle sue immagini promozionali e nel trailer ufficiale del lancio.

L’anno scorso è stato anche annunciato l’arrivo di un nuovo paio di auricolari true wireless, i Galaxy Buds 2, e quest’anno ci aspettiamo di vedere il lancio dei Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung ha utilizzato i suoi eventi di lancio estivi per annunciare una nuova generazione di telefoni in passato, come il Galaxy Note. Ma l’anno scorso, ha saltato il rilascio di quello che sarebbe stato il Galaxy Note 21 e ha confermato ufficialmente che avrebbe interrotto la produzione all’inizio di quest’anno.

Galaxy Z Fold 4 in arrivo?

I dispositivi Samsung Galaxy Z Fold sono progettati per abbinare la capacità tascabile di un tipico smartphone con le dimensioni di un tablet. Come l’anno scorso, sembra che la società abbia optato per un display pieghevole interno da 7,6 pollici.

Le foto trapelate dello Z Fold 4 suggeriscono anche che potrebbe anche presentare un design molto simile al telefono dell’anno scorso. Altre caratteristiche trapelate:

Display 7,6″ QXGA+ AMOLED, 120 Hz

Processore Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB di RAM

Memoria 256/512 GB

Fotocamera posteriore da 50 MP + 12 MP (UW) + 10 MP (3x)

Sistema operativo Android 12 con OneUI 4.1.1

Batteria da 4400 mAh, 25 W

E’ probabile che sarà implementato un processore più veloce questa volta, ma sembra anche che il Z Fold 4 potrebbe ricevere un aggiornamento della fotocamera. Le specifiche trapelate suggeriscono che ora sarà dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, ultrawide da 12 megapixel, secondo Ice Universe, è la stessa che abbiamo visto sui Galaxy S22 e S22 Plus di quest’anno.