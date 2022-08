Ripercorriamo il successo “ITALIANO ANTHEM” di Sfera ft Rvssian, con la stupenda intro di Totò Cutugno, che ci rende tutti un po’ più fieri di essere italiani!

ITALIANO ANTHEM: Cosa ci ha stregato di questa canzone? Se entra in testa non va più via!

Sono passati oltre tre mesi dal 22 aprile scorso, quando Sfera Ebbasta ha rilasciato il nuovo brano, Italian Anthem.

Da quel momento la strada è stata tutta in discesa e grazie a un testo brillante che riesce a toccare, ha avuto un vero e proprio boom di ascolti.

La canzone che apre con il celebre brano di Toto Cutugno, è un invito alla fierezza di essere Italiani.

Proprio grazie a questo, Sfera e Rvssian, sono riusciti a conquistare il cuore di grandi e piccini ed a infondere quel senso di appartenenza che ci contraddistingue come Italiani.

Solamente su YouTube il brano conta più di 6,4 milioni di visualizzazioni, il che è un risultato certamente positivo. Colpiscono i commenti positivi degli utenti del tubo, tra i quali possiamo trovarne una moltitudine provenienti dal sud America.

Il ritornello della canzone è abbastanza significativo, in poche parole riesce a racchiudere quelli che sono un po’ gli elementi caratterizzanti dell’italiano: “Italiano, oro giallo sei italiano, ho il mondo qui nella mia mano, gesticolò quando parlo, come un vero Italiano, tu non capisci poveri da bambini, mo su una Lamborghini come i bambini ricchi, morirei per la mia famiglia da vero Italiano”.

Sappiamo che lo hai letto cantando! In queste poche righe sono racchiuse un mix di informazioni, che nel mondo contraddistinguono la nostra cultura.

L’Italia è sempre stata tra i più grandi produttori nell’ambito dell’arte della gioielleria, come anche è immancabile il gesticolare nel parlato. Nella seconda parte Sfera racchiude un po’ le aspirazioni di ogni giovane adulto, la carriera e il successo a cui tutti puntano e per ultimo ma non meno importante i valori della famiglia.

Il brano porta quindi un messaggio importante, un imperativo ad esser fieri della nostra cultura e della nostra terra. Se anche tu non puoi fare a meno di riascoltarla spesso, ecco il link diretto al video YT: https://youtu.be/vUYn-mWkHXQ .