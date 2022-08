Netflix sta cercando di reprimere la condivisione delle password con un nuovo test in alcuni paesi dell’America.

A partire dal 22 agosto, il colosso dello streaming svelerà una nuova opzione chiamata “Aggiungi una casa“, che addebiterà agli utenti una tassa mensile aggiuntiva per ogni dispositivo connesso alla TV situato al di fuori della “famiglia primaria” collegata all’ account.

Gli utenti del piano di base di Netflix saranno in grado di aggiungere una casa extra, mentre quelli sul piano standard possono aggiungere fino a due case extra e quelli del piano premium possono aggiungere fino a tre case extra. Netflix rileverà le case utilizzate tramite indirizzi IP, ID dispositivi e attività dell’account.

Contro l’abuso di password

“La diffusa condivisione degli account di oggi tra le famiglie mina la nostra capacità a lungo termine di investire e migliorare il nostro servizio“, ha dichiarato Chenyi Long, direttore dell’innovazione di Netflix, in una nota martedì.

Secondo la pagina di supporto di Netflix in Argentina, gli utenti possono trasmettere in streaming i loro film e programmi televisivi preferiti su un laptop o un dispositivo mobile durante i viaggi.

Inoltre, si potrà guardare Netflix su una TV fuori dalla casa principale per un massimo di due settimane senza costi aggiuntivi fintanto che il loro account non è stato precedentemente utilizzato in quella posizione. Ciò è consentito una volta per posizione all’anno. Dopo quel tempo, la TV verrà bloccata a meno che l’utente non aggiunga la casa extra.

Gli utenti possono gestire le case collegate al proprio account nelle loro impostazioni.

Oltre a “Aggiungi una casa“, Netflix ha testato altre due funzionalità da marzo in Cile, Costa Rica e Perù, progettate per addebitare agli utenti che condividono il loro account con persone al di fuori della loro famiglia.

Attraverso la sua funzione “Aggiungi un membro extra“, i membri del piano standard e premium possono aggiungere sottoconti per un massimo di due persone con cui non vivono: ognuna con il proprio profilo, raccomandazioni personalizzate, accesso e password.